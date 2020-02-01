Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд города Прая - столицы Кабо-Верде - потребовал тюремных сроков от 13 до 18 лет для 11 российских моряков, обвиняемых в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает AFP. Суд проходил с 27 по 31 января. Морякам также инкриминируют участие в преступном сообществе. К максимальному сроку обвинение потребовало приговорить 75-летнего капитана судна. 

Адвокат россиян заявил, что моряки были вовлечены в преступную деятельность по не зависящим от них обстоятельствам. 

Их наняли, чтобы они заработали на жизнь на грузовом судне, а затем они были вынуждены перевозить наркотики, - приводит агентство слова юриста. 

Моряки отказались признавать свою вину. Решение по их делу будет оглашено 28 февраля. 

Как передавал NEWS.ru, Судно ЕSER, шедшее под флагом Панамы в марокканский порт Танжер, было задержано в Кабо-Верде 1 февраля 2019 года. На его борту были обнаружены 260 тюков с кокаином, общий вес которых превысил 9,5 тонн. Экипаж, в большинстве своём состоящий из жителей Мурманска, местные власти арестовали и поместили в тюрьму.

 

 

 

 

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