Российские военные вывели из строя радиотелевизионный центр СБУ в Киеве

Российская армия вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, этот объект использовался СБУ для психологических операций против Москвы, рассказал в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, жертв среди мирного населения, а также разрушений жилых домов нет.

В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, — заявил Конашенков.

Он добавил, что с начала спецоперации на Украине российские военные поразили 1612 объектов. Кроме того, ликвидировано 62 самолёта, 606 танков, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и миномётов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, 53 БЛА.

Также российские военные освободили город Балаклея от украинских националистов. В ходе спецоперации на Украине армия РФ взяла под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса и денацификации Украины.

Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам, подчеркнул министр.