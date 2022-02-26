Российские военные опубликовали видео с территории Чернобыльской АЭС

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Агентство РИА Новости со ссылкой на российских военных опубликовало в своём Telegram-канале видео территории Чернобыльской АЭС, которая ранее была занята ВС РФ.

Постпред России в ООН Василий Небензя сообщил, что российские и украинские военные договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

Небензя подчеркнул, что об обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС российские военные договорились с военнослужащими отдельного батальона охраны атомной электростанции Украины.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об утрате контроля за чернобыльской площадкой после жестокого боя.