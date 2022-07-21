Российские военные начали применять на Украине боеприпасы «Ланцет» Российские военные начали применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Российские вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине начали применять против украинской пехоты и легкобронированой техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет», имеющие усиленную боевую часть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

По словам собеседника агентства, новые боеприпасы имеют увеличенную продолжительность полёта в один час и «более могущественную» боевую часть, масса которой составляет более пяти килограммов. Это как минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона.

Для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники «Ланцет» имеет функцию предконтактного подрыва — осколочно-фугасный заряд дрона подрывается в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь, — рассказал источник РИА Новости.

По его словам, эти дроны используют для поражения украинских войск в укреплениях открытого типа, а также для уничтожения гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы. Для ударов по живой силе применяют снаряды с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике — с кумулятивной.

Барражирующие боеприпасы — это класс боевого оружия, которое может длительное время находиться в воздухе в предполагаемом районе цели и вести поиск. При обнаружении наносится удар «воздух — поверхность», боеприпас самоуничтожается над целью.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине находится на решающей стадии. Он призвал коллективный Запад к неотложной и долгосрочной военной поддержке Киева. По его словам, контактная группа, созданная странами Запада для координации военной помощи Киеву, сделает все, чтобы обеспечить Украину технологиями, боеприпасами и просто огневой мощью для обороны.