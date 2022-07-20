В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине находится на решающем этапе Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине находится на решающем этапе

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Конфликт на Украине находится на решающий стадии, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он призвал коллективный Запад к неотложной и долгосрочной военной поддержке Киева, передает ТАСС.

Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной. Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России, — заявил Остин.

По его словам, контактная группа, созданная странами Запада для координации военной помощи Киеву сделает все, чтобы обеспечить Украину технологиями, боеприпасами и просто огневой мощью для обороны.