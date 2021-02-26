Российские спутники зафиксировали повышение активности вулкана Этна

https://static.news.ru/photo/f3b01d0a-7833-11eb-a425-96000091f725_660.jpg Фото: DAVIDE ANASTASI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские метеорологические космические аппараты «Электро-Л» одновременно с разных ракурсов зафиксировали усиление активности вулкана Этна. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В феврале 2021 года было зафиксировано усиление активности вулкана Этна (остров Сицилия, Италия), — написал он в Telegram.

По его словам, из-за высокой температурной чувствительности датчиков спутников обеспечивается возможность обнаружить и надёжно отслеживать динамику и энергетические характеристики процесса извержения вулкана.

В середине февраля вулкан Этна на Сицилии снова начал извергаться. Это зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии. Извержение из кратера сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы. Отмечается, что гора находится под постоянным наблюдением специалистов. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии.

Вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7. Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров, писал NEWS.ru.