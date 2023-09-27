Российские космонавты установили новый рекорд Роскосмос: Прокопьев и Петелин пробыли в космосе 371 сутки

Фото: roscosmos.ru

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин

В 14:17 по московскому времени аппарат корабля «Союз МС-23» вернулся на Землю, говорится в сообщении в Telegram-канале «Роскосмоса». Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин пробыли в космосе 371 сутки, установив новый рекорд.

Сегодня в 14:17 мск спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, и астронавтом Франциско Рубио, приземлился в районе казахстанского города Жезказган <...> Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в космосе 371 сутки — этой самый длительный полет по программе МКС! — говорится в сообщении.

Прокопьев, Петелин и Рубио должны были вернуться на Землю ранее, однако в декабре после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения «Союза». Из-за рисков экипаж остался на станции, ожидая замену аппарата.

Корабль «Союз МС-23» отстыковался от МКС 27 сентября в 10:54 по московскому времени. На станции остался экипаж 70-й длительной экспедиции — Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты Жасмин Могбели, Лорел О’Хара, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава.

Некоторые из перечисленных специалистов прибыли на Международную космическую станцию 16 сентября. На корабле «Союз МС-24» они доставили около 120 килограммов полезного груза, включая видеоаппаратуру, документацию и рационы питания.