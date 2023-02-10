Российские дипломаты узнали о подготовке создания «азиатской НАТО» Андрей Кулик: в рамках сдерживания КНДР прорабатывается создание «азиатской НАТО»

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Укрепление сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности и обороны, мотивированное сдерживанием КНДР, можно рассматривать как основу для будущего создания азиатской версии НАТО. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. По его предположениям, новый блок будет направлен на сдерживание Китая и России.

Фактически под вывеской расширенного сдерживания «северокорейской угрозы» идет укрепление «треугольника» США — РК — Япония, который в перспективе может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего «азиатской НАТО», — сказал Кулик.

Он добавил, что в штаб-квартире блока в Брюсселе фактически не скрывают наличия планов по расширению зоны ответственности на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада, озвученного на шестом пленуме ЦК трудовой Партии Кореи в декабре 2022 года, также сообщил, что США повышают напряженность на Корейском полуострове и под предлогом сотрудничества с Японией и Южной Кореей создают «азиатскую версию НАТО».

При этом в КНДР за 2022 год запустили более 70 баллистических ракет, в том числе континентальных. Также проводились испытания систем военного спутника, учения ядерных сил и другие мероприятия.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не хочет конфронтации и холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создания азиатского аналога НАТО. Он при этом указал на то, что Соединённые Штаты будут отстаивать собственные интересы, а также работать над реализацией нашего видения этого региона. Глава Пентагона подчеркнул, что подход США сводится к укреплению безопасности и расширению сотрудничества.