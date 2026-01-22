Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 18:13

Российские дипломаты пообещали помочь семье погибшего в Турции пловца

Генконсульство РФ намерено помочь семье пловца Свечникова с репатриацией тела

генеральное консульство России в Стамбуле генеральное консульство России в Стамбуле Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Семье погибшего в Босфоре пловца Николая Свечникова будет оказана помощь в оформлении документов для репатриации тела, сообщило генеральное консульство России в Стамбуле в беседе с РИА Новости. Необходимая процедура начнется после того, как родственники предоставят все требуемые бумаги.

Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи, — сказали дипломаты.

29-летний российский спортсмен участвовал 24 августа прошлого года в межконтинентальном заплыве через Босфор, но не достиг финиша. Его исчезновение было обнаружено лишь спустя несколько часов после начала соревнований.

Ранее пресс-служба генерального консульства РФ сообщила, что найденное в Турции тело мужчины по результатам ДНК действительно принадлежит Николаю Свечникову. Там выразили надежду на выяснение всех обстоятельств случившегося. Представители дипмиссии выразили соболезнования родным погибшего.

Прежде турецкое агентство IHA передавало, что в водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Находку извлекла морская полиция.

Россия
Турция
генконсульства
тела
пловцы
