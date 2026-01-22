Российские дипломаты пообещали помочь семье погибшего в Турции пловца

Семье погибшего в Босфоре пловца Николая Свечникова будет оказана помощь в оформлении документов для репатриации тела, сообщило генеральное консульство России в Стамбуле в беседе с РИА Новости. Необходимая процедура начнется после того, как родственники предоставят все требуемые бумаги.

Генконсульство оформит свидетельство о смерти, необходимое для репатриации тела россиянина, после получения необходимых документов от семьи, — сказали дипломаты.

29-летний российский спортсмен участвовал 24 августа прошлого года в межконтинентальном заплыве через Босфор, но не достиг финиша. Его исчезновение было обнаружено лишь спустя несколько часов после начала соревнований.

Ранее пресс-служба генерального консульства РФ сообщила, что найденное в Турции тело мужчины по результатам ДНК действительно принадлежит Николаю Свечникову. Там выразили надежду на выяснение всех обстоятельств случившегося. Представители дипмиссии выразили соболезнования родным погибшего.

Прежде турецкое агентство IHA передавало, что в водах Босфорского пролива обнаружили тело неизвестного мужчины в гидрокостюме. Находку извлекла морская полиция.