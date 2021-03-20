Российские дипломаты помогли россиянке, ставшей жертвой насилия в Турции

https://static.news.ru/photo/2098f33c-89a0-11eb-8ade-96000091f725_660.jpg Фото: Depo Photos/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Российские дипломаты оказали помощь соотечественнице, которую избивал гражданин Турции в Стамбуле. Об этом сообщило генконсульство РФ.

47-летняя россиянка в соцсети познакомилась с турком Альпом Мутлу и в середине марта прилетела в Стамбул для встречи с ним. Пара поселилась в одном из городских отелей, однако, когда через некоторое время между мужчиной и женщиной возникли разногласия, жених начал избивать свою невесту.

Дипломаты сообщили, что сразу же направили сотрудника в больницу к россиянке и впоследствии навещали её неоднократно. Женщине помогли также «с контактами в полиции».

Сегодня, как ожидается, россиянка вылетит на родину, — цитирует MK.RU дипломатов.

Ранее в Турции заявили о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. При этом вице-президент страны Фуат Октай сообщил, что борьба за защиту их прав будет продолжена с опорой на традиционные ценности, писал NEWS.ru.