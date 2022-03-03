Российская делегация выехала на встречу с украинскими переговорщиками

Российская делегация выехала к месту встречи с украинскими переговорщиками, сообщает БелТа. Встреча состоится на белорусской территории.

Белорусские СМИ сообщают, что переговоры пройдут в Беловежской Пуще.

Российская делегация выехала к месту встречи с украинской, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к проведению второго раунда переговоров с Россией, но не к принятию ультиматумов. По его словам, на настоящий момент неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров с российскими делегатами.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз ранее заявил, что Минск готов организовать новую встречу переговорщиков России и Украины в любой момент. По его словам, главное — появление договорённости сторон о контактах. Представитель внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что «белорусская сторона подготовлена к любому развитию событий».

В понедельник, 28 февраля, прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.