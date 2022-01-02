России пригрозили «суровыми последствиями» в случае вторжения на Украину

Военное вторжение на Украину обернётся для России суровыми последствиями дипломатического и экономического характера. Об этом заявил член палаты лордов британского парламента Зак Голдсмит. Его слова приводит RT.

Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия наращивает военное присутствие рядом с украинской границей <...>. Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение на Украину будет стратегической ошибкой и приведёт к суровым экономическим и дипломатическим последствиям, — отметил политик.

Его заявление прокомментировала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. Она считает, что таким образом британские власти пытаются отвлечь внимание населения от внутренних проблем, по которым нет единого мнения.

В этой ситуации необходима какая-то скрепляющая повестка, стабилизирующая внутреннюю ситуацию. В таких случаях всегда предлагали борьбу с внешней угрозой, например, с Россией. Это уже традиционно, — сказала профессор.

Она добавила, что подобная риторика вряд ли будет иметь какие-либо последствия для России.

В последнее время западные политики и СМИ пишут о якобы готовящемся вторжении российских войск на Украину. В Москве неоднократно подчёркивали, что ВС России никому не угрожают. В Кремле считают, что информационная напряжённость умышленно нагнетается для дальнейшей демонизации РФ.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что вторжение на Украину недопустимо и Москве придётся заплатить «высокую цену», если это произойдёт.