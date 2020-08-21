Роскосмос показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб

https://static.news.ru/photo/16a4cdc0-e47c-11ea-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Rogozin

Изображение собак-космонавтов Белки и Стрелки в украинских вышиванках и солнцезащитных очках опубликовано в микроблоге Роскосмоса в Twitter. Они названы «агентами СБУ».

Таким образом в госкорпорации отреагировали на информацию РИА Новости о рекламном ролике Службы безопасности Украины (СБУ), в котором показано, как украинский шпион «передаёт» секретные данные через затопленную российскую орбитальную станцию «Мир».

А это, по версии СБУ, их первые космические агенты: «Білка» та «Стрілка», — говорится в подписи к фотографии.

Как писал NEWS.ru, СБУ и ГУР Украины организовали спецоперацию, частью которой был приезд 33 россиян на территорию Белоруссии. Однако эта операция провалилась из-за «слива» информации.

Отмечается, что спецслужбы планировали заполучить граждан РФ, которые принимали участие в боевых действиях на территории ДНР. Их планировалось захватить и использовать в работе по обмену пленными с Москвой.