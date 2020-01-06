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Авиакомпания Air Astana перенаправит свои рейсы в обход Ирана и Ирака. Самолёты из Алма-Аты и Нур-Султана в Дубай будут следовать по изменённому маршруту.

В связи с этим время полёта по маршруту Алма-Ата — Дубай увеличится на 20 минут, Дубай — Алма-Ата — на 10 минут, Нур-Султан — Дубай — на 55 минут, Дубай...