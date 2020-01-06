Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.
Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полётов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полёты, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Как писал NEWS.ru, ситуация вокруг Ирана обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. 8 января Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы. В этот же день Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.