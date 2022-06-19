Рогозин заявил, что спутники РФ способны наблюдать за территорией Украины Рогозин: российские спутники способны наблюдать за территорией Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские спутники способны наблюдать за территорией Украины, уничтожаемой украинскими националистами. Технологии позволяют определять разрушено ли то или другое здание или нет, отметил он в эфире телеканала «Россия-24».

Рогозин пояснил, что сейчас с помощью спутников ежедневно отслеживается строительство на космодроме Восточный. Картинку в Роскосмосе получают через Научный центр оперативного мониторинга Земли и через оператора «Терра-Тех». Технологии даже позволяют определить глубину котлована.

Поэтому, конечно, [можно] определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается [ли], как оно восстанавливается и много другое, — рассказал Рогозин.

Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин заявил: наша планета может быть объектом внешнего наблюдения, однако земляне ещё не настолько технологичны и нет того понимания науки, чтобы в полной мере это осознать.