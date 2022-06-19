Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российские спутники способны наблюдать за территорией Украины, уничтожаемой украинскими националистами. Технологии позволяют определять разрушено ли то или другое здание или нет, отметил он в эфире телеканала «Россия-24».
Рогозин пояснил, что сейчас с помощью спутников ежедневно отслеживается строительство на космодроме Восточный. Картинку в Роскосмосе получают через Научный центр оперативного мониторинга Земли и через оператора «Терра-Тех». Технологии даже позволяют определить глубину котлована.
Поэтому, конечно, [можно] определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается [ли], как оно восстанавливается и много другое, — рассказал Рогозин.
Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин заявил: наша планета может быть объектом внешнего наблюдения, однако земляне ещё не настолько технологичны и нет того понимания науки, чтобы в полной мере это осознать.