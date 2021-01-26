Родные умерших в Ухани собираются раскрыть ВОЗ «всю правду» о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/f9e9435a-5ff5-11eb-8f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

Родственники скончавшихся от коронавируса в китайской Ухани собираются обсудить с представителями Всемирной организации здравоохранения своё видение ситуации с COVID-19.

Без устали выясняем правду. Это было преступление. Не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления, — цитирует Associated Press Жэн Хая, отец которого умер в феврале 2020 года от коронавируса.

По словам мужчины, в самом начале пандемии COVID-19 Китай скрывал настоящее число летальных исходов и замалчивал опасность происходящего. Но в данное время на родственников умерших, которые пытаются разоблачить власти, оказывается давление. После прибытия в КНР представителей Всемирной организации здравоохранения чаты для общения активистов с экспертами были удалены.

Вы уничтожили все наши платформы. Однако мы всё равно хотим рассказать всем о том, что мы не сдаёмся, — обратился Хай от лица родственников жертв коронавируса.

14 января международная группа учёных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Ухань для того, чтобы исследовать причины возникновения вируса. Россию представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Ушедшая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжала давить на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19.

Он фактически обвинил Китай в создании вируса в лабораториях. Такое заявление Помпео является продолжением последовательной линии Штатов, которые уже не раз утверждали, что Китай несёт ответственность перед всем миром за появление коронавируса.

Впервые COVID-19 был зафиксирован в городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфекция распространилась по миру, унеся жизни более 2 млн человек. А больше всего пострадали от инфекции США, где выявлено свыше 23 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали более 390 тысяч американцев, писал NEWS.ru.