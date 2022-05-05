РИА Новости: Украина пыталась изменить отношение Польши к Волынской резне РИА Новости: СВРУ пыталась сделать нейтральным отношение Польши к Волынской резне

Фото Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала агентуру из числа поляков для влияния на Варшаву. Киев пытался изменить в польском обществе в нейтральную сторону отношение к Волынской резне 1943 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

Через свои родственные и дружеские связи агентура продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, — подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что говорит о польском парламенте. СВРУ прибегла к помощи агентов после того, как оказался успешным опыт их работы на молдавско-приднестровском направлении.

Ранее стало известно, что СВРУ через своих агентов из числа граждан Польши собирала информацию о Приднестровье. Украинскую сторону интересовала информация об отношениях Молдавии и ПМР, а также перспективы российских миротворцев в непризнанной республике. Агентом службы назван эксперт-политолог Мартин Косенковский из Люблина, известный оперативному сотруднику СВРУ под псевдонимом «Радим».