Российские силовики узнали о вербовке поляков разведкой Украины РИА Новости: российские силовики добыли факты вербовки поляков разведкой Украины

Тирасполь / Фото Hannah Wagner/dpa/Global Look Press

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) через своих агентов из числа граждан Польши собирала информацию о Приднестровье. Украинскую сторону интересовала информация об отношениях Молдавии и ПМР, а также перспективы российских миротворцев в непризнанной республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Служба внешней разведки Украины, начиная с 2012 года, привлекала к конфиденциальному сотрудничеству граждан Польши для активной работы на молдавско-приднестровском направлении, — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что данные получены от источника в украинских спецслужбах.

Одним из каналов сбора информации о молдавско-приднестровских отношениях выступал эксперт-политолог Мартин Косенковский, 1981 года рождения, уроженец и житель города Люблина, сотрудник Католического университета Люблина, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Косенковский известен оперативному сотруднику СВРУ под псевдонимом «Радим».

Ранее стало известно, что три беспилотных летательных аппарата, оснащённые оборудованием для распыления биологических рецептур, обнаружили в Херсонской области подразделения российской разведки, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов. По его словам, Украина закупила более 50 таких устройств.