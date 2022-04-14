Разведка ВС РФ обнаружила в Херсонской области устройства для биоатак

Три беспилотных летательных аппарата, оснащённые оборудованием для распыления биологических рецептур, обнаружили в Херсонской области подразделения российской разведки. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов, добавив, что Украина закупила более 50 таких устройств.

Вызывает озабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащённые ёмкостями объёмом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, — сказал Кириллов.

Ранее в ходе очередного брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что изучение документов, полученных от сотрудников украинских биолабораторий, в которых говорится о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, продолжается. На данный момент экспертами войск РХБЗ были выявлены должностные лица, принимавшие непосредственное участие в создании компонентов биологического оружия, заявил он.

Ранее британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.