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В ходе очередного брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что изучение документов, полученных от сотрудников украинских биолабораторий, в которых говорится о секретной военно-биологической деятельности США на Украине, продолжается. На данный момент экспертами войск РХБЗ были выявлены должностные лица, принимавшие непосредственное участие в создании компонентов биологического оружия.

Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков, — заявил Конашенков.

По его словам, согласно идущим журналистским расследованиям в западной прессе, эти компании напрямую связаны с сыном нынешнего президента США Джо Байдена Хантером.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине работы в ряде украинских биолабораторий прекратились. В них по заказу Пентагона проводились исследования штаммов возбудителей особо опасных инфекций.

При этом ряд полученных документов из этих лабораторий свидетельствует о сокрытии личностей испытуемых и имевшемся серьёзном риске для их жизни, — отметил представитель Минобороны.

По его словам, главный интерес представляют документы, которые свидетельствуют о планах применения Киевом беспилотных летательных аппаратов для распыления смертельно опасных веществ.

Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьёз рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации, — отметил Конашенков.

Ранее британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.