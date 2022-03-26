Британская газета Daily Mail обнаружила доказательства причастности сына президента США Джо Байдена Хантера к биолабораториям на Украине. Инвестиционный фонд Хантера Байдена финансировал на Украине американского подрядчика, который специализировался на исследовании смертоносных патогенов, утверждает издание.

Об этом свидетельствуют электронные письма. оказавшиеся в распоряжении британской редакции.

Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для Metabiota, подрядчика Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия, — пишет газета.

По данным издания, Хантер Байден также свёл Metabiota с украинской газовой компанией Burisma якобы для «научного проекта» с участием биолабораторий высокого уровня защиты.

Официально Metabiota занимается медицинскими данными, но в 2014 году её вице-президент направил Хантеру Байдену письмо, в котором описал, как бы они могли «утвердить культурную и экономическую независимость Украины от России». Эти письма и публикует газета.

Электронные письма и данные оборонного контракта, проверенные Daily Mail, предполагают, что Хантер сыграл важную роль в обеспечении того, чтобы Metabiota могла проводить свои исследования патогенов всего в нескольких сотнях миль от границы с Россией, — говорится в статье.

На Украине Metabiota работала на оборонного подрядчика США Black & Veatch (B&V), который имел связи с военными разведками и построил на Украине лаборатории. в которых анализировались смертельные болезни и биологическое оружие.

Роль Хантера Байдена заключалась в том, что он и его коллеги из инвестиционной фирмы Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) привлекали финансирование для технологических компаний, одной из которых была Metabiota. Она получила от RSTP $500 тысяч.

По данным газеты, электронные письма показывают, что Хантер Байден принимал непосредственное участие в деятельности указанной компании на Украине.

В сообщениях Хантера инвесторам утверждалось, что они не только организовали финансирование фирмы, но и помогли ей «привлечь новых клиентов», включая правительственные учреждения, — пишет издание.

Отчёты Минобороны о государственных расходах показывают, что ведомство заключило контракт на $18,4 млн с Metabiota в период с февраля 2014 года по ноябрь 2016 года. Из них более $300 тысяч были выделены на «исследовательские проекты» на Украине.

Газета приводит доказательства того, что агентство по уменьшению угрозы обороны США поручило B&V построить в Одессе лабораторию 3-го уровня биологической безопасности. Metabiota имеет тесные связи с Уханьским институтом вирусологии, который, по некоторым предположениям, стал источником вспышки коронавируса.

Ранее первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Россия представит в ООН результаты расследования о работе биолабораторий на территории Украины. Он допустил созыв международного трибунала в отношении украинских и американских властей.