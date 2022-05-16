РИА Новости: на базе «Азова» нашли книгу, героизирующую террориста Басаева

Военнослужащий ВС РФ / Фото Константин Михальчевский/РИА Новости

На базе полка «Азов», расположенной в Мариуполе, обнаружена книга «Философия силы» Романа Коваля, передаёт РИА Новости. Как отмечает агентство, в ней пропагандируются идеи сделать международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, а также гауптмана батальона СС «Нахтигаль» Романа Шухевича национальными героями Украины.

Книга «Философия силы» напечатана гражданским корпусом «Азов» и, согласно информации на обложке, рекомендована батальоном для изучения в средних и высших учебных заведениях минобороны, МВД, нацгвардии и патрульной полиции Украины, — отмечает агентство.

Книга представляет сборник статей Коваля. В 2014 году общественник получил несколько украинских литературных премий. По данным РИА Новости, в 2018 году Ковалю члены «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) вручили орден «Солидарность».

Басаев был организатором терактов на территории РФ, принесших многочисленные жертвы. В 2003 году признан терористом не только в России, но и в ООН и США. Он причастен к терактам в Будённовске, на Дубровке, в Москве, в Назрани и Нальчике. Басаев также был организатором нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее силовики задержали в Ставропольском крае двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, принимавших участие в нападении на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане и посягавших на конституционный строй и территориальную целостность Российской Федерации.