РИА: армянские оппозиционеры вышли на масштабный митинг в центре Еревана

Фото Александр Патрин/ТАСС

Армянские оппозиционеры устроили масштабный митинг на улицах Еревана, пишет РИА Новости со ссылкой на штатного корреспондента. В центре города на площади Франции уже собрались несколько сотен человек, число которых увеличивается с каждой минутой. За происходящим наблюдают наряды местной полиции. Пока что обошлось без вмешательства полицейских, уточнили в агентстве.

Оппозиция начинает анонсированный большой митинг с шествием по центральным улицам столицы, — сказано в сообщении.

11 мая в столице Армении сторонники оппозиционного движения организовали четыре автопробега. Нескольких участников мероприятий задержали. Позже их автомобили увезли с помощью эвакуаторов.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных манифестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.

В Кремле назвали оппозиционные митинги в Армении внутренним делом республики. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации на территории страны в связи с тем, что Армения — партнёр России.