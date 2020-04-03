РФ закончит доставку гуманитарной помощи в Сербию 4 апреля

https://static.news.ru/photo/5092ae2a-75c4-11ea-99e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Доставка в Сербию российской гуманитарной помощи началась 3 апреля и завершится 4 апреля. Груз и специалистов туда перевезёт Военно-транспортная авиация ВКС РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Белграде. По её данным, перевозку осуществят 11 военных самолётов. Они доставят военных вирусологов, врачей, медицинское оборудование и спецтехнику. На данный момент в Сербию уже прибыли три Ил-76.

Глава российского посольства в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия «не могла не прийти на помощь дружественной Сербии и братскому сербскому народу», несмотря на то, что сама борется с коронавирусом.

Российское содействие отражает высочайший уровень двусторонних отношений, подтверждает подлинно стратегический характер нашего партнёрства, — передаёт ТАСС его слова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер Сербии Ана Брнабич на русском языке поблагодарила Россию за оказанную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.