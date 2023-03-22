Уран для ВСУ и реакция Путина: новости СВО на утро 22 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Великобритания взорвала относительную информационную тишину вокруг российской спецоперации на Украине. На фоне сообщений, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают дефицит боеприпасов, бомбой стало заявление замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди, которая пообещала Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном. И хотя подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира, их хранят на случай «большой войны». Именно на это обратили внимание власти России, активно комментируя заявление из Британии.

Президент России Владимир Путин назвал британское заявление подтверждением решимости Запада воевать с Москвой до последнего украинца не на словах, а на деле. Он предупредил, что Россия будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины и своими действиями подрывают стабильность во всем мире, считает глава МИД России Сергей Лавров. При этом он добавил, что «ничему не удивится».

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что заявления властей Великобритании приближают мир к ядерному столкновению. Возможностей избежать его все меньше и меньше, сказал он.

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что на Западе у ряда политиков «кончился» инстинкт самосохранения, раз они решили поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Ответ Москвы на их применение может оказаться «вполне обогащенным», предупредил он, и посоветовал не будить российское «ядерное лихо».

Официально подтвержденные Министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном идут вразрез с нормами международного права, заявили в российском посольстве в Британии. Там отметили, что Лондон подобным образом сделал выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», таким образом рассуждения о содействии восстановлению Украины несут в себе «дополнительный цинизм».

Фото: shutterstock

При этом в США от подобных планов эскалации конфликта быстро открестились. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон не планирует передавать Украине снаряды с обедненным ураном.

Вашингтон пока продолжает тешить Киев рассказами о возможных поставках танков. Теперь в Пентагоне говорят, что решили передать ВСУ более старую версию танков Abrams — М1А1. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, такое решение позволит ускорить передачу бронемашин Киеву. ВСУ смогут получить танки осенью 2023 года.

Старую технику обещает Киеву и Словакия. Речь о не летавших с 2004 года истребителях МиГ-29. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Эдуард Хегер заявил, что Братислава намерена передать их в ближайшие недели.

На передовой в зоне действия СВО отмечалось относительное затишье. Известно, что на Краснолиманском направлении расчеты российских артиллерийских установок «Мста-С» ударили по украинской пехоте и военной технике. Противник понес потери. Скопление украинской пехоты выявили беспилотники «Орлан-10». Противник также пытался перемещаться на боевых машинах пехоты на Червонодибровском участке передовой. Удар артиллерии заставил военных ВСУ с потерями отойти в лес.

Для артиллеристов «Вагнера» при наступлении на Артёмовском направлении главными целями являются пехота, техника и укрепрайоны ВСУ, рассказал боец группы из расчета гаубицы Д-30. По его словам, артиллеристы работают много, но могут еще интенсивнее. По его мнению, гаубицы Д-30, расчеты которых работают на Артемовском направлении, в артиллерии считаются «снайперской винтовкой». Сейчас ее активно применяют для поддержки наступления российской пехоты.

Перспективы контрнаступления Украины оценили в США. Глава комитета начальников штабов Пентагона генерал армии США Марк Милли заявил, что ВСУ будет очень сложно вытеснить российские войска. Однако он отметил, что пока не видит признаков «перехода конфликта в состояние замороженного». Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная, считает генерал.

Помочь Украине в контрнаступлении могут британские танки Challenger 2, снаряды к которым с обедненным ураном пообещал Лондон, но есть нюанс. Эксперт по военной технике Валерий Мухин заявил, что поставки таких боеприпасов способны превратить британские танки в грозное оружие, однако ВСУ это несильно поможет в противостоянии с российской армией. Количество таких танков у ВСУ невелико, считает эксперт. Тем более что современные танки России создавались уже с учетом возможности противостояния подобному оружию.

Министр обороны России Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналистов о завершении военной операции на Украине, заявил, что любой подобный конфликт заканчивается миром. При этом он не стал называть точный прогноз относительно сроков окончания СВО.

СВО может внезапно закончиться и по неожиданной причине. Так, обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена. По его словам, и того, и другого США поддерживали в борьбе против Москвы. Именно Вашингтон сделал из бен Ладена героя, таким же героем пытаются делать Зеленского. По этой причине следует внимательно отслеживать дальнейшее положение украинского президента, считает журналист.