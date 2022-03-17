РФ потребовала у Пентагона объяснить свои цели в лабораториях Украины

США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне. По мнению дипломатов, о мирных целях не может идти речи, если за всеми работами стоит Пентагон, передаёт РИА Новости.

Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон, — говорится в заявлении посольства.

В диппредставительстве отметили, что аргументы США и обвинения в адрес России о якобы допущенном нарушении конвенции о запрещении химического оружия не выдерживают критики. При этом США сами не соблюдают обязательств. Так, в сообщении посольства говорится, что России стало известно о том, что украинские радикалы под контролем американских спецслужб якобы подготовили ряд возможных сценариев использования токсичных химикатов для провокаций против мирных граждан.

Задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Такая информация не может не вызывать серьёзную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ, — говорится в сообщении посольства.

Ранее Минобороны России обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине. По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.

В частности, стало известно, что проект по изучению на Украине возбудителей опасных болезней, среди которых конго-крымская геморрагическая лихорадка, лептоспироз и хантавирусы, поддерживался США. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов отметил, что их применение могло быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний.