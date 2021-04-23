РФ и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

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Президент России Владимир Путин и египетский лидер Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между государствами. В частности, речь идёт и о курортах. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады, которого цитирует ТАСС.

По его словам, между двумя лидерами состоялся разговор, в рамках которого они подняли все вопросы двустороннего сотрудничества. В первую очередь Путин и ас-Сиси обсуждали тему взаимодействия в сфере туризма.

Была достигнута договорённость о возобновлении авиасообщения в полном объёме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, — сказал официальный представитель канцелярии.

Сотрудники АТОР рассказали , что туроператоры получат возможность запустить чартеры на курорты Египта через 7–14 дней после возобновления авиасообщения.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не летают.

11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении авиасообщения с курортными городами Египта. По его словам, полёты вернут в ближайшее время.