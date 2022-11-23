Резолюциями за расстрелянных и замученных не отомстить

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Пока турецкие ВВС ровняют с землей базы курдских боевиков, обвиненных в организации и проведении двух терактов в турецких городах, российская Государственная дума принимает обращение к парламентам мира с требованием осудить варварский расстрел наших военнопленных военными ВСУ, нарушающий все общепринятые гуманитарные законы.

Как известно, прежние серьезные озабоченности наших государственных органов по поводу откровенных военных преступлений киевской хунты большого эффекта не дали. Да и к кому апеллировать, если только что Межпарламентская ассамблея Совета Европы призвала признать террористическим режимом... Россию. На таком тусклом фоне даже крепкое выражение «украинские ублюдки», употребленное Дмитрием Медведевым, выглядит как-то более адекватно.

Совершенно очевидно, что все наши сетования на то, что Киев не желает вести переговоры, трактуются нашими западными оппонентами совершенно однозначно. Как признак слабости, неуверенности в своих силах. А потому в «джунглях», как выразился Жозеп Боррель, империалистические хищники готовы еще больше раскручивать спираль военных действий. Видя для себя в наших апелляциях к миру дополнительный стимул для снабжения украинских боевиков современными вооружениями. Вот же. Какой эффект дают!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кстати, нельзя отделаться от мысли, что запечатленный для истории расстрел наших пленных — это дополнительный инструмент, которым Зеленский с командой тестирует союзный Запад на определение границы всего дозволенного. Мир-то ныне живет не по международным законам и конвенциям, а по неким правилам, которые можно до бесконечности переписывать, деля всех на овнов и козлищ. А потому вялая реакция в стиле «надо досконально все проверить» явно удовлетворила хунту.

А своим боевикам ясно еще раз показали, что никаких моральных границ не существует. А в это же время наш омбудсмен Татьяна Москалькова интересуется у украинских пленных, какой сорт сигарет они предпочитают. Собственно, этих пленных, которые после обмена с презрением выбрасывают выданные им сухие пайки, мы уже видели. Красивая фраза «мы не они» уже явно не имеет прежнего эффекта. Благородство в современном мире оказывается той же слабостью.

Пока кулуарно по разные стороны конфликтной баррикады обсуждается некий кейс Джейка Салливана, предусматривающий, как утверждают, замораживание конфликта по линии соприкосновения и даже якобы передачу Запорожской АЭС под контроль ООН, что на практике будет означать ее возврат Украине со всеми запасами отработанного урана для «грязной бомбы». Причем западные эксперты даже не скрывают, что именно сейчас нужно такое перемирие. Пока позиции украинских боевиков сильны на поле боя. И украинская энергетическая инфраструктура накануне зимы еще не прошла точку невозврата. Перемирие по-американски якобы предусматривает и отказ России от нынешних весьма ограниченных ударов по украинским хозяйственным и промышленным объектам.

Но даже в такой ситуации хвост крутит собакой. И Зеленский требует в качестве условия только для начала переговоров вывода наших войск с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, обмена пленными по формуле «всех на всех». Затем идут требование компенсации нанесенного ущерба и суда над военными преступниками. Естественно, речь не идет о расстрельной украинской команде.

Кстати, никакого особенно мощного ракетного удара по центрам принятия преступных решений и инфраструктуре в ответ на казнь наших ребят не последовало. Судный день для Киева не наступил. Не логичнее было бы все-таки разобраться, какие конкретные шаги предпринимаются для наказания убийц наших пленных?