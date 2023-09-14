Резиденцию британского посла в Москве могут изъять Mash: резиденцию британского посла могут изъять из-за поддержки украинских ДРГ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Резиденцию посла Великобритании, расположенную в центре Москвы, могут изъять из-за поддержки украинских ДРГ, которые атаковали Россию, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, если это решение будет принято, то здание передадут консорциуму патриотических организаций и НКО.

Трехэтажные апартаменты, расположенные на Софийской набережной, оцениваются в $30 млн. Они были переданы посольству Великобритании в 1931 году, однако теперь Фонд защиты национального исторического наследия обратился с официальным запросом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой снять дипломатический статус со здания и передать его на нужды страны.

Великобритания официально признана недружественным государством.

О подготовке украинских диверсионных групп Великобританией ранее рассказал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, в этом признались диверсанты, попавшие в плен. Они планировали подорвать ЛЭП и спровоцировать Россию на нанесение ударов по украинским атомным объектам.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проведет демарш Великобритании по дипломатическим каналам в связи с появлением информации о подготовке украинских диверсионных групп. По ее словам, Москва уже неоднократно доводила до Лондона недопустимость участия в подобной деятельности.