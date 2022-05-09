Reuters: в США ведётся расследование в отношении «Лаборатории Касперского»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В США ведётся расследование в отношении российской IT-компании «Лаборатория Касперского», сообщает Reuters. Отмечается, что компания может обвиняться в краже информации или во вмешательстве в работу госорганов. Уточняется, что речь идёт о возможном риске утечки доступа к сетям подрядчиков и операторов критической инфраструктуры США.

Кремль мог использовать антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского», имеющее привилегированный доступ к компьютерным системам, для кражи конфиденциальной информации с американских компьютеров или вмешательства в их работу по мере эскалации напряжённости между Москвой и Западом, — сообщает Reuters.

25 марта Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность угрожает национальной безопасности страны.

Согласно заявлению, к выводу о том, что «продукты под брендом „Лаборатория Касперского“ представляют неприемлемый риск для нацбезопасности США», пришло Министерство внутренней безопасности страны. В документе утверждается, что продукция компании представляет угрозу и для всего народа страны.

В обновлённый перечень вошли также две организации из Китая. Сама Россия уже давно внесена Министерством нацбезопасности США в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном.