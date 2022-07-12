Reuters: в Сирии ликвидирован лидер ИГ Reuters: в Сирии убит лидер ИГ в результате авиаудара США

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Global Look Press

Самолет F-16 Falcon ВВС США

Лидер «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) был ликвидирован в Сирии в результате авиаудара США, пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. При этом официальные лица, говорившие на условиях анонимности, отказались сообщать подробности операции.

Это убийство стало еще одним ударом по усилиям исламистской группировки боевиков реорганизоваться в партизанские силы после потери больших участков территории, — говорится в статье.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало новой трансграничной операции в Сирии. По его словам, она начнется сразу, как только завершится подготовка. Лидер Турции добавил, что страна готова принять необходимые меры для защиты прав республики в Средиземном и Эгейском морях.