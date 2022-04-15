Reuters: украинский премьер-министр с делегацией отправится в США

Украинская делегация во главе с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем отправится в США на переговоры на следующей неделе, передаёт агентство Reuters. В состав делегации также войдут министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и ряд других украинских чиновников. По информации агентства, в Вашингтоне должны состояться двухсторонние встречи с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств.

Кроме того, отмечает Reuters, украинцы, как планируется, примут участие в круглом столе, посвященном Украине, который 21 апреля будет проводить Всемирный банк. При этом по результатам переговоров МВФ может внести изменения в свой прогноз глобального экономического роста.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и главнокомандующий вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный ранее провели телефонные переговоры, главной темой которых стала специальная военная операция России на Украине. Американская сторона в очередной раз напомнила о своей поддержке Киеву и подчеркнула, что Украина является ключевым партнёром для НАТО. Стороны также обсудили дальнейшую помощь Украине.