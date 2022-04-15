Главнокомандующие войсками США и Украины обсудили российскую спецоперацию

Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность привлечения своих деловых партнёров для покупки социальной сети Twitter, сообщила газета New York Post со ссылкой на источники. В настоящее время самый богатый человек в мире ведёт переговоры с возможными инвесторами, чтобы обойти «ядовитую пилюлю», которая была принята советом директоров компании. Речь идёт об экстренном плане, который призван противостоять враждебному поглощению со стороны другой компании или физического лица.

Новый план покупки, который включает участие деловых партнёров Маска может вскоре быть представлен, — сказано в публикации. По сведениям журналистов, одним из партнёров Маска может стать компания Silver Lake Partners....