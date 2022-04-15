Главнокомандующие войсками США и Украины обсудили российскую спецоперацию
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
02:59, 16 апреля 2022
Фото: Ting Shen / XinHua / Global Look Press
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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и главнокомандующий вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужный провели телефонные переговоры, главной темой которых стала специальная военная операция России на Украине. Американская сторона в очередной раз напомнила о своей поддержке Киеву и подчеркнула, что Украина является ключевым партнёром для НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНШ.
Украина является ключевым партнёром для НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе, — сказано в пресс-релизе.
Стороны также обсудили дальнейшую помощь Украине.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам. Боевики националистических батальонов в рамках введённого комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды. Генерал-полковник отметил, что украинские националисты удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан из девяти стран.