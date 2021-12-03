Reuters: США введут санкции, приуроченные к «Саммиту за демократию»

Минфин США на следующей неделе объявит о ряде санкций в рамках устраиваемого администрацией Белого дома «Саммита за демократию». Под ограничения попадут лица, которые, как считают в Вашингтоне, подрывают демократию в мире, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство отмечает , что также санкции затронут лиц, причастных к коррупции и серьёзным нарушениям прав человека. Назвать конкретных людей, которые попадут под действие таких ограничений, в Минфине отказались. При этом в ведомстве также планируют рассказать о предложениях, направленных на ликвидацию в законодательстве лазеек, которые позволяют коррупционерам использовать рынок недвижимости.

Вашингтон обещает провести 9-10 декабря «Саммит за демократию» в режиме видеоконференции. Приглашения на участие получили 110 стран и территорий, в списке не оказалось России и Китая.

Ранее стало известно, что послы России и Китая в Вашингтоне Анатолий Антонов и Цинь Ган раскритиковали идею «Саммита за демократию». Дипломаты отметили, что мероприятие может вызвать раскол в мире. Они подчеркнули, что демократия не является прерогативой одной определённой страны или группы государств, это «универсальное право всех народов».