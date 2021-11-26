Россия и Китай высказались против американского «Саммита за демократию»

Послы России и Китая в Вашингтоне Анатолий Антонов и Цинь Ган раскритиковали идею международного «Саммита за демократию», который США планируют провести в декабре. В статье, опубликованной изданием The National Interest, дипломаты отметили, что мероприятие может вызвать раскол в мире.

Этот очевидный продукт менталитета времён холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые «разделительные линии». Такая тенденция противоречит развитию современного мира, — считают послы.

Они подчеркнули, что демократия не является прерогативой одной определённой страны или группы государств, это «универсальное право всех народов». Она может быть реализована несколькими способами, при этом ни одну модель невозможно применить ко всем странам.

Дипломаты добавили, что по поводу демократии в России и Китае не стоит беспокоиться. По их словам, некоторым правительствам следует задуматься о том, что происходит в их собственных странах.

Ранее «Саммит за демократию» раскритиковали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что мероприятие имеет конфронтационную направленность в первую очередь в отношении РФ и КНР. По её словам, США собирают очередной клуб по интересам для противостояния со странами, сохраняющими стратегическую независимость от коллективного Запада.