Reuters: Россию отключат от SWIFT в течение ближайших дней

Агентство Reuters cо ссылкой на собственные источники сообщает, что Россию могут отключить от SWIFT в течение нескольких дней. Источник сообщил, что отключение — «необходимая мера» в сложившихся обстоятельствах.

SWIFT — это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней, — передаёт агентство.

Ранее Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Сейчас готовится третий пакет. Он включает в себя возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о том, что страны ЕС согласовали «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Новые ограничения затронут 70% банковской сферы России, а также поставки запчастей для воздушных судов в Россию.