Reuters: РФ и Украина обсуждали возобновление поставок российского аммиака

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Официальные лица России и Украины встретились 17 ноября в ОАЭ для того, чтобы обсудить возможность возобновления экспорта российского аммиака в обмен на возвращение военнопленных ВС РФ и ВСУ, сообщает Reuters со ссылкой на трех источников, знакомых с условиями переговоров. По информации агентства, стороны также обсудили вопрос урегулирования препятствий по осуществлению зернового соглашения, чтобы облегчить ситуацию с продовольственным кризисом.

По информации собеседников Reuters, несмотря на центральную роль ООН в переговорах по экспорту зерновых культур и сельхозпродукции из украинских портов, на встрече в Эмиратах представители организации отсутствовали.

Посол Украины в Турции Василий Бондар в разговоре с журналистами отметил, что «освобождение украинских военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака». При этом дипломат не стал уточнять, состоялась ли встреча представителей Москвы и Киева в ОАЭ.

16 сентября Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею неуместной.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателем Дмитрием Мазепиным указал, что РФ проработает с ООН вопрос возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставки по которому могут быть выгодны всем сторонам. Бизнесмен отметил, что украинская сторона выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос можно будет решить в рамках зерновой сделки.