Reuters: Канада согласилась вернуть турбины газопровода «Северный поток»

Фото: gazprom.ru

Власти Канады приняли положительное решение в вопросе возвращения турбины для газопровода «Северный поток», пишет Reuters со ссылкой на источник из правительства. Отмечается, что Канада передаст турбины немецкой стороне, после чего она будет передана «Газпрому». В материале агентства указано, что Оттава смогла избежать нарушения своих санкций против России.

Решение о возврате турбины уже принято, — рассказал собеседник агентства.

В публикации при этом не говорится о сроках передачи турбины Берлину.

Немецкий журналист Ульрих Райц в своей статье для журнала Focus ранее написал, что Россия имеет три основных рычага, которые позволяют правильно выстраивать политические взаимоотношения с Западом на фоне происходящего на Украине. Автор материала пояснил, что среди них газ и мирные переговоры. Он добавил, что попытка Запада изолировать Россию провалилась.

Он также указал на встречу глав внешнеполитических ведомств стран — членов G20, где многие отказались критиковать Москву за события на Украине. Отмечается, что у Белого дома не получилось превратить встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии в антироссийскую и антикитайскую платформу по примеру саммита G7.