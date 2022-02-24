Reuters: Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

Бельгия выступила за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Соответствующее заявление сделал госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, передает агентство Reuters.

Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на [выдачу] виз россиянам не должен быть табуирован, — сказал он.

Соответствующее заявление было сделано после того, как в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.