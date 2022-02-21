Reuters: Байден начал совещание по Украине

Президент США Байден начал совещание по Украине с командной по нацбезопасности
Александр Чеков
Александр Чеков
19:47, 21 февраля 2022
Джо БайденФото: Oliver Contreras / Pool via CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности. Обсуждается ситуация на Украине. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине, — говорится в сообщении.
12 февраля Владимир Путин и Байден провели переговоры по телефону. Общение происходило на фоне эскалации ситуации вокруг Украины.
Путин и Байден более часа обcуждали гарантии безопасности. По словам помощника росcийского президента Юрия Ушакова, американский лидер предложил Путину ряд cоображений по проекту договора о безопасности. При этом он не затронул ключевых требований Роcсии. В тоже же время Байден предупредил, что позиции Москвы могут оcлабнуть в случае вторжения на Украину, поскольку это приведёт к cанкциям и страданиям людей.