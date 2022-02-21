Reuters: Байден начал совещание по Украине

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Азербайджан является одним из самых надёжных, предсказуемых и добросовестных партнёров России, заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, между странами действительно складываются отношения стратегического партнёрства, причём во всех сферах: в политике, экономике, в вопросах военно-технического сотрудничества, культурных связей.

Факт визита Ильхама Алиева в Москву чрезвычайно важный сегодня, потому что Азербайджан — одна из самых авторитетных и уважаемых стран на международной арене. Свой авторитет Баку поднял на новый уровень...