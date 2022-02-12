Ушаков рассказал о телефонных переговорах Путина и Байдена

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал главные темы переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, фоном для разговора стала обстановка нагнетания американцами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину.

Американская сторона выбрала для переговоров именно 11 февраля, ссылаясь на «неминуемое» вторжение России на Украину.

Американская сторона попросила провести переговоры именно сегодня, ссылаясь на вероятность катастрофического сценария. Изначально звонок планировался на понедельник. Байден сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали все, чтобы избежать катастрофы, — рассказал Ушаков.

По словам помощника президента РФ, американский лидер «изложил соображения», которые учитывают многие озабоченности в проектах документов по гарантиям безопасности. Российский президент Владимир Путин в ответ на это заверил, что Москва внимательно проанализирует и учтёт эти соображения, но они не затрагивают ключевых элементов российских инициатив. Также российский президент подчеркнул, что не понимает, зачем в СМИ передаётся заведомо ложная информация о российских намерениях относительно Украины.

Вместе с тем, отметил Путин, страны Запада не оказывают необходимого давления на Киев для выполнения Минских соглашений и Украина продолжает уклоняться от выполнения своих обязательств.

Также российский лидер указал американскому коллеге на опасность дальнейшей милитаризации Украины странами Запада

Ранее Белый дом раскрыл детали переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. В заявлении администрации президента США говорится, что речь шла об эскалации военной напряжённости на границах Украины.