https://static.news.ru/photo/1dfe75d6-d301-11e9-98cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пархоменко/vk.com

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серёга, решил получить гражданство Украины. Исполнитель заявил, что Незалежная — его земля, где ему хорошо.

Серёга, ставший знаменитым после выхода хита «Чёрный бумер», отметил, что на Украине он встретил девушку, которая родила ему сыновей.

Я недавно принял решение — получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей, — сказал Пархоменко, у которого есть вид на жительство в Незалежной.

Ранее News.ru писал, что о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского попросил бывший посол Грузии Григол Катамадзе. Экс-дипломат пояснил, что ему «интересно быть причастным» к позитивным изменениям в Незалежной.