Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, более известный как Серёга, решил получить гражданство Украины. Исполнитель заявил, что Незалежная — его земля, где ему хорошо.
Серёга, ставший знаменитым после выхода хита «Чёрный бумер», отметил, что на Украине он встретил девушку, которая родила ему сыновей.
Я недавно принял решение — получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей, — сказал Пархоменко, у которого есть вид на жительство в Незалежной.
Ранее News.ru писал, что о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского попросил бывший посол Грузии Григол Катамадзе. Экс-дипломат пояснил, что ему «интересно быть причастным» к позитивным изменениям в Незалежной.