Репарации с России за Вторую мировую войну обсудили в Сети

https://static.news.ru/photo/0e109218-9272-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Россия, а не только Германия, обязана заплатить репарации за «развязывание» Второй мировой войны. Такое мнение высказал один из пользователей американского сегмента Сети.

Его он разместил в комментариях к сюжету телеканала Fox News о праздновании в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Другие комментаторы с ним резко не согласились.

К примеру, пользователь под ником AntiHotAir610 заявил, что американская история, изучаемая в школах и институтах, порой замалчивает, что СССР годами в одиночку противостоял Третьему рейху. При этом почти всю Европу нацисты захватили практически без сопротивления.

Знаете, что самое жалкое в этом комментарии? Судя по всему, его автор верит в то, что пишет, — отметил пользователь под ником Greg 1969.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фальсифицировать исторические факты, чтобы пытаться агрессоров представить как жертв, а жертв — как агрессоров, недопустимо. Такое нельзя позволять никому, заявил по случаю 75-й годовщины Победы министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович. Он отметил, что народы России и Сербии понесли самые тяжёлые потери во Второй мировой войне.