Россия, а не только Германия, обязана заплатить репарации за «развязывание» Второй мировой войны. Такое мнение высказал один из пользователей американского сегмента Сети.
Его он
К примеру, пользователь под ником AntiHotAir610 заявил, что американская история, изучаемая в школах и институтах, порой замалчивает, что СССР годами в одиночку противостоял Третьему рейху. При этом почти всю Европу нацисты захватили практически без сопротивления.
Знаете, что самое жалкое в этом комментарии? Судя по всему, его автор верит в то, что пишет, — отметил пользователь под ником Greg 1969.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фальсифицировать исторические факты, чтобы пытаться агрессоров представить как жертв, а жертв — как агрессоров, недопустимо. Такое нельзя позволять никому, заявил по случаю 75-й годовщины Победы министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович. Он отметил, что народы России и Сербии понесли самые тяжёлые потери во Второй мировой войне.
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