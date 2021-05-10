Реку Ганг в Индии наводнили десятки тел жертв COVID-19

https://static.news.ru/photo/ab771258-b1d3-11eb-80e5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: tourpedia.ru

В Индии в реке Ганг обнаружили тела не менее 30 человек, умерших от коронавируса. Об этом сообщает издание The Times of India.

Находка сделана в реке на территории индийского города Буксар. В администрации округа полагают, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители отметили, что люди из расположенных по берегу селений просто выбрасывают тела умерших в воду, поскольку кремация и организация погребальных костров стоят дорого.

По словам очевидцев, всего может насчитываться порядка сотни трупов. Это заставило людей паниковать. Власти занимаются очисткой воды в реке.

Обнаруженные тела будут кремированы, расходы на организацию похорон возьмет на себя местная администрация.

В настоящее время Индия занимает второе место в мире по распространению коронавируса. Общее число заболевших в стране превысило 22,2 млн человек.

Ранее стало известно, что индийские медики на фоне обострившейся ситуации с пандемией COVID-19 фиксируют распространение мукоромикоза. Недуг является редкой грибковой инфекцией, называемой ещё «чёрной плесенью». Она поражает носовые пазухи или лёгкие. Чаще всего грибок встречается во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Большинство случаев мукоромикоза выявляют у заражённых COVID-19 и у тех, кто недавно выписался.