Реку Ганг в Индии наводнили десятки тел жертв COVID-19

В Индии в реке Ганг обнаружили тела не менее 30 человек, умерших от коронавируса. Об этом сообщает издание The Times of India.
Находка
По словам очевидцев, всего может насчитываться порядка сотни трупов. Это заставило людей паниковать. Власти занимаются очисткой воды в реке.
Обнаруженные тела будут кремированы, расходы на организацию похорон возьмет на себя местная администрация.
В настоящее время Индия занимает второе место в мире по распространению коронавируса. Общее число заболевших в стране превысило 22,2 млн человек.
Ранее стало известно, что индийские медики на фоне обострившейся ситуации с пандемией COVID-19 фиксируют распространение мукоромикоза. Недуг является редкой грибковой инфекцией, называемой ещё «чёрной плесенью». Она