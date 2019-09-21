https://static.news.ru/photo/0ad431be-dd09-11e9-9ff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. Вместе с ней на свет появился абсолютно здоровый брат-близнец.

Как пишет Daily Mail, врачи предполагают, что изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. За время беременности мать ни разу не делала УЗИ, поэтому о проблеме стало известно только после родов. Девочке планируют провести операцию по удалению лишних конечностей, и она сможет жить нормальной жизнью.

Baby girl is born with four legs and three hands after two triplets became joined in the womb https://t.co/YEGtO461yS — Daily Mail Online (@MailOnline) September 21, 2019

Как писал News.ru, житель Индии в 74-летнем возрасте перенёс операцию по удалению роговой кератомы. Также подобные новообразования называют «дьявольский рог». Кератома появилась у жителя Индии примерно пять лет назад после серьёзного удара. «Дьявольский рог» вырос на голове мужчины размером более 10 сантиметров. Образование не доставляло особых проблем, житель Индии даже просил парикмахеров немного подпиливать его.