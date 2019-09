Как пишет Daily Mail, врачи предполагают, что изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. За время беременности мать ни разу не делала УЗИ, поэтому о проблеме стало известно только после родов. Девочке планируют провести операцию по удалению лишних конечностей, и она сможет жить нормальной жизнью.

Baby girl is born with four legs and three hands after two triplets became joined in the womb https://t.co/YEGtO461yS