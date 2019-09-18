Однако опухоль продолжала расти, из-за чего мужчине все же потребовалось обратиться за помощью к медицинским специалистам. Операция прошла успешно, в настоящее время лишившийся «рога» пациент проходит курс реабилитации.
Ранее, как писал News.ru, индийские врачи впервые смогли провести дистанционное оперативное вмешательство на сердце. Это стало возможным благодаря специальной роботизированной системе CorPath GRX, которую разработала компания Corindus Vascular Robotics. В момент операции робот-помощник находился в 30 км от пациента.