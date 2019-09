Кератома появилась у жителя Индии примерно пять лет назад после серьёзного удара.

«Дьявольский рог» вырос на голове мужчины размером более десяти сантиметров, пишет Daily Mai. Образование не доставляло особых проблем, житель Индии даже просил парикмахеров немного подпиливать его.