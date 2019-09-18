https://static.news.ru/photo/b23ff47e-d9e9-11e9-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rohan Radheya/Global Look Press

Житель Индии в 74-летнем возрасте перенёс операцию по удалению роговой кератомы. Также подобные новообразования называют «дьявольский рог».

Кератома появилась у жителя Индии примерно пять лет назад после серьёзного удара.

«Дьявольский рог» вырос на голове мужчины размером более десяти сантиметров, пишет Daily Mai. Образование не доставляло особых проблем, житель Индии даже просил парикмахеров немного подпиливать его.

Indian man, 74, has four-inch devil horn removed from his head after it 'sprouted up following a head injury' https://t.co/LAIQ2s8oqO — Daily Mail Online (@MailOnline) 17 сентября 2019 г.

Однако опухоль продолжала расти, из-за чего мужчине все же потребовалось обратиться за помощью к медицинским специалистам. Операция прошла успешно, в настоящее время лишившийся «рога» пациент проходит курс реабилитации.

Ранее, как писал News.ru, индийские врачи впервые смогли провести дистанционное оперативное вмешательство на сердце. Это стало возможным благодаря специальной роботизированной системе CorPath GRX, которую разработала компания Corindus Vascular Robotics. В момент операции робот-помощник находился в 30 км от пациента.