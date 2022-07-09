Rebelion перечислил лживые заявления политиков на саммите НАТО

Фото: nato/flickr.com

Оборонительный характер Североатлантического альянса — главный миф, который прозвучал на прошедшем в Мадриде саммите НАТО. Об этом заявил аналитик газеты Rebelion Рафаэль Сильва. Также, по его мнению, западные политики лгут об экспансионизме и империалистических устремлениях России.

Еще бы сказали, что НАТО — пацифистская организация, чтобы уж точно было лживо и бессмысленно, — сказал Сильва.

По его словам, говорить о России как о главной угрозе НАТО тоже неверно. Он напомнил, что именно Альянс с 1949 года расширяется на восток, окружая РФ со всех сторон, так что обвинять Владимира Путина в обратном странно.

Сильва добавил, что в мире вообще не должно быть такой организации, как НАТО, потому что она носит исключительно военный, а не оборонительный характер, а ООН вместо проведения таких мероприятий, как саммит в Мадриде, должна проводить кампанию по их искоренению.

Заявления Киева о скорой победе над Россией выглядят фантастикой, поскольку армия РФ слишком сильна, чтобы позволить Украине свести на нет ее достижения в Донбассе, написал ранее журнал Foreign Affairs. По мнению автора статьи, Киев и Запад должны пересмотреть амбиции и перейти от стратегии победы к поиску дипломатического компромисса. Журналист подчеркнул, что поставки вооружения Киеву и экономические санкции только затягивают конфликт, неудобства от которого испытывают в том числе и жители США и Европы.