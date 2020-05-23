Разъярённая толпа окрестила президента Бразилии убийцей

https://static.news.ru/photo/7dbf78b8-9e61-11ea-9756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raul Pereira/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся резкой критике со стороны толпы, которую встретил, выйдя перекусить.

Собравшиеся выкрикивали слова «убийца» и «мусор» в адрес политика. В какой-то момент окружённый телохранителями Болсонару повернулся к толпе и пригрозил пальцем, передаёт CNN.

Бразильский лидер неоднократно ставил под сомнение угрозу, которую несёт в себе коронавирусная инфекция. Он сравнивал её с «небольшим гриппом» и утверждал, что экономические последствия карантинных мер окажут на государство гораздо более негативное влияние. Политик предупреждал, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснял, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет.

Бразилия вышла на второе в мире место по количеству заразившихся COVID-19. Жертвами инфекции в стране стали более 22 тысяч человек, писал NEWS.ru.