Президент Бразилии назвал ограничительные меры путём к провалу

Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснил, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет.
Политик отметил, что введённые губернаторами многих регионов карантинные меры усугубляют кризис, а Бразилия превращается в страну бедняков,
Эта история об ограничительных мерах, закрытии всего — это не тот путь, это путь к провалу, к разрушению Бразилии, — заявил Болсонару репортёрам.
По данным местного Минздрава, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет около 203 тысяч.
Ранее бразильский лидер заявил, что бессилен против коронавируса. Он выразил соболезнования семьям жертв пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.
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