Президент Бразилии назвал ограничительные меры путём к провалу

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Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что белорусы, украинцы и казахстанцы просят посольство оказать помощь с выездом из США в Россию, чтобы воссоединиться с семьями.

На рейс попали 369 граждан (России. — NEWS.ru). Такой загрузки самолёта мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Предстоит сделать ещё многое. Так, мы получаем просьбы граждан...