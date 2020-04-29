Президент Бразилии заявил, что бессилен против COVID-19

https://static.news.ru/photo/8123b4c6-25fb-11ea-af57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он бессилен против коронавируса, который унёс жизни более чем 5 тысяч его сограждан.

Ну что? Сочувствую. Я, конечно, Мессиас (второе имя Болсонару, переводится с португальского как «мессия» — прим. NEWS.ru), но чудес творить не умею, — сказал он.

Он выразил соболезнования семьям жертв в ходе общения с прессой у ворот своей резиденции. Он отметил, что большинство умерших были преклонного возраста.

Но такова жизнь. Завтра настанет мой черед. Разумеется, мы хотим умереть достойно и оставить о себе хорошую память, — подчеркнул Болсонару.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные предполагают, что Бразилия может стать новой «большой горячей точкой коронавируса» из-за высказываний президента страны Жаира Болсонару о том, что инфекция является «небольшим гриппом».